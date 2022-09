VZP: Ambulance dětských psychiatrů mají o polovinu pacientů víc než v roce 2010

Dětští psychiatři mají v ordinacích o polovinu více pacientů než v roce 2010. V roce 2019 bylo pacientů téměř 60.000, následné dva roky pandemie covidu-19 situaci ještě zhoršily. Novinářům to dnes řekl náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Ivan Duškov. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové je i kvůli nedostatečným kapacitám péče potřeba ohroženým dětem pomáhat ještě před tím, než budou potřebovat psychiatra.

"V každé školní třídě jsou tři až čtyři děti, která jsou ve vážném riziku duševního onemocnění," uvedla Laurenčíková. Vychází ze studie WHO, která mapovala výskyt duševních poruch u dospělých v různých zemích včetně ČR. Přesná data o tom, kolik dětí či ohrožených rodin potřebuje nějakou formu psychosociální podpory, stát ale podle ní nemá. Ve větším riziku jsou rodiny dětí z vyloučených lokalit, s dětmi se zdravotním postižením nebo se speciálními potřebami, ale také obecně rodiny s malými dětmi nebo samoživitelé.

Děti a mladiství se stále častěji potýkají s úzkostmi a depresemi, závislostmi, poruchami příjmu potravy a roste počet sebevražedných pokusů. Jen počet dívek ve věku 15 do 19 let s poruchami příjmu potravy, jako je anorexie, bulimie nebo přejídání, se za posledních pět let zvýšil o 57 procent. Sebevražda je druhou nejčastější příčinou úmrtí mladých do 24 let, od roku 2010 skoro o čtvrtinu přibylo dětí hospitalizovaných kvůli sebepoškozování, uvedla VZP.