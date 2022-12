Po covidu přibylo depresí, úzkostí a sebepoškozování. Dětská psychiatrie je podfinancovaná. Psychiatři mluví o kolapsu

Dětská psychiatrie je ve složité situaci, psychiatři hovoří o kolapsu. Před pár dny se v tisku objevilo negativní hodnocení dětské psychiatrie v Lounech, která sídlí v pronajaté nevyhovující budově. Po covidu přibývá dětí s úzkostmi, depresí, sebepoškozováním a závislostí na internetu. Na hospitalizaci se čeká několik měsíců. V Česku připadá na 100 tisíc dětských pacientů asi šest psychiatrů. Například ve Finsku je to 36.

Na oknech mříže, toalety bez dveří, vykachlíčkovaná ložnice, nedostatek soukromí, nedostatek personálu. Situaci v Lounech kritizoval i ombudsman, který upozornil na další nedostatky v péči o dětské psychiatrické pacienty. Například na četnost a délku používání takzvaných omezovacích prostředků, jako je třeba pobyt v izolaci. Ředitelka zařízení Nikol Přibilová některé z nedostatků připouští. Na druhou stranu mluví o přetížených sestrách nebo přeplněnosti budovy.

Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech | Foto: Anna Košlerová, Český rozhlas

"Našim potřebám opravdu nevyhovuje. Je tam třeba depresivní chlapec 15 nebo 16 let po pokusu o sebevraždu a do toho tam létají sedmileté ADHD děti. Dvacet pět dětí nebo pět, to je velký rozdíl. Můžete se jim úplně jinak věnovat."

Přibilová také dodává, že čtvrtina dětí je hospitalizovaná zbytečně, protože by jim stačila ambulantní podpora. Navíc se při dlouhém čekání může z neakutního problému stát problém akutní.

Po covidu přibývá dětí s úzkostmi, depresí a sebepoškozováním

Psychiatři uvádí, že zvláště po covidu přibývá dětí s úzkostmi, depresí, sebepoškozováním. A na hospitalizaci se čeká několik měsíců. Jak napsal Deník N, atestovaných dětských psychiatrů je pouze 180, zhruba polovina z nich je v důchodovém věku a další se mu blíží. S nedostatkem personálu se potýkají všechny psychiatrické nemocnice. Ty jsou v Česku tři.

Tomáš Havelka | Foto: ČT

"Chtějme, abychom léčili ve standardních podmínkách, které budou odpovídat 21. století. Rozhodně se to netýká pouze Loun a není to zaviněním personálu. Naopak. Jsem velmi vděčný každému, kdo pracuje na oddělení, které je takto zanedbané ze strany zřizovatele," řekl předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie a zároveň primář dětského oddělení Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě Tomáš Havelka.

Psychiatrická nemocnice v Havličkově Brodě | Foto: ČT

Podle něj se dostupnost dětské psychiatrické péče zhoršuje desítky let. Kolaps péče podle něj nastal kvůli pandemii koronaviru. Děti mají deprese, trpí poruchami příjmu potravy a také jsou závislé na internetu. Například počet dětí hospitalizovaných kvůli sebepoškozování se podle Všeobecné zdravotní pojišťovny zvýšil o čtvrtinu. Dětští psychiatři teď mají v ordinacích o polovinu víc pacientů než v roce 2010.

Ilustrační foto: M., Unsplash

Nemocnice v Opařanech plánuje rekonstrukci za 150 milionů

Rekonstrukci za 150 milionů plánuje Dětská psychiatrická nemocnice (DPN) v Opařanech na Táborsku, která má jako jediná nemocnice v republice specializované oddělení pro pacienty s těžkými poruchami. Chce především modernizovat interiér, kde by pak měly být dvou- až třílůžkové pokoje s vlastními záchody a koupelnami.

Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech | Foto: VitVit, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Ředitel nemocnice Michal Goetz poznamenal, že realitou řady oddělení dětské psychiatrie jsou pěti až osmilůžkové pokoje bez vlastního sociální zařízení. Podle něj by uvedení dětské psychiatrie a psychologie do skvělého stavu stálo o dost méně než jedna stíhačka.



Česko by mohlo v příštích letech získat od EU na rozvoj psychiatrie až 840 miliónů korun.

O akutním nedostatku dětských psychiatrů svědčí i statistiky. V Česku připadá na 100 tisíc dětských pacientů asi šest psychiatrů. Například ve Finsku je to 36, v Itálii 20 a v Belgii 11. Tato čísla zazněla na senátní konferenci věnované reformě péče o duševní zdraví.