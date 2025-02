VZP k prevenci rakoviny: Téměř polovina lidí neví, co je screening

Téměř polovina lidí podle průzkumu Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) neví, co je screeningové vyšetření. Mezi mladými do 29 let neznalo správnou odpověď přes 60 procent. Tuto preventivní návštěvu lékaře, která může včas odhalit rakovinu, absolvovalo podle odpovědí asi 30 procent respondentů. Pojišťovna o výsledcích průzkumu společnosti ppm factum research mezi 1000 dospělými informovala dnes v tiskové zprávě.

Výzkum ukázal, že více než čtvrtina lidí se domnívá, že screeningové vyšetření zahrnuje komplexní vyšetření celého těla. Šest lidí ze 100 si myslí, že se jedná o nadstandardní vyšetření, které si musí každý hradit sám. Mezi mladými respondenty jich bylo zhruba dvojnásobek. Screeningová vyšetření mají lidé v určitém věku hrazená z veřejného zdravotního pojištění.