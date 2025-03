Za mávání vlajkou s hákovým křížem v Plzni vyměřil soud podmínku s pokutou

Za několikavteřinové mávání vlaječkou s hákovým křížem při loňských Slavnostech svobody v Plzni uložil dnes Okresní soud Plzeň - město manželům z jižních Čech podmíněný a finanční trest. Jednačtyřicetiletý Jiří Friedberger a jeho o tři roky mladší manželka Michaela čelili obžalobě z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a z výtržnictví. Soud je už loni potrestal trestním příkazem, ale protože si proti němu podali odpor, konalo se hlavní líčení.

Událost se stala loni v neděli 5. května při Konvoji svobody, klíčové a nejnavštěvovanější akci několikadenních plzeňských oslav osvobození města americkou armádou a konce druhé světové války. Před soudem se Friedbergerovi hájili tím, že šlo o nešťastnou shodu okolností. Jako fandové vojenské historie a americké vojenské techniky se prý účastnili na podzim 2023 v Prachaticích vzpomínkové akce Horké září 1938, kde se v rámci rekonstrukce historických událostí rozdávaly nacistické vlaječky. Friedbergerovi ji po akci podle svých slov dali do auta a už se o ni nezajímali. Zůstala tam i loni, když se na začátku května vydali na slavnosti do Plzně. Vyjádřili lítost nad tím, co se stalo.