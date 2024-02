Za vraždu Navalného je odpovědný Putin, shodli se europoslanci; žádají sankce

Smrt ruského opozičního předáka Alexeje Navalného byla vraždou, za kterou nese přímou odpovědnost prezident Vladimir Putin a její strůjci by měli nést následky. Shodli se na tom dnes poslanci Evropského parlamentu v rezoluci přijaté výraznou většinou hlasů. Podle ní by měl Putinův režim umožnit mezinárodní vyšetření případu a nezasahovat do pohřbu chystaného na pátek. Europoslanci rovněž v rezoluci volají po přijetí dalších unijních sankcí, podpoře ruské opozice či možných výměnách vězňů mezi unijními zeměmi a Ruskem. Rezoluce byla schválena většinou 506 hlasů z 547 přítomných.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes uvedl, že země Severoatlantické aliance budou riskovat jaderný konflikt, pokud vyšlou své vojáky na Ukrajinu. Informovaly o tom světové agentury. Ukrajina se už přes dva roky brání agresi Moskvy. Šéf Kremlu dále prohlásil, že Rusko po přijetí Finska a Švédska do NATO bude muset posílit své vojsko na západní hranici. Helsinky a Stockholm podaly přihlášku do NATO poté, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu.