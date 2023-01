Začal pátý ročník lednové výzvy Do práce na kole

Lidé se od pondělí můžou zapojit do výzvy Do práce na kole. Pátý ročník akce, kterou pořádá spolek AutoMat s cílem motivovat lidi, aby se víc hýbali a využívali udržitelnou dopravu, potrvá až do neděle. Do výzvy se lidé můžou zapojit nejen jízdou na kole, ale také chůzí, během, jízdou na koloběžce, longboardu nebo třeba kolečkových bruslích. Účastníci si také mohou do aplikace Do práce na kole zaznamenávat, kudy jezdí. Města potom data využijí ke zlepšení cyklistických tras. Spolek AutoMat pořádá akci Do práce na kole několikrát ročně - další výzvu chystá na květen.