Začala rozsáhlá oprava historické parní lokomotivy v Krnově

Začala rozsáhlá oprava historické parní lokomotivy, jednoho ze symbolů Krnova na Bruntálsku. Práce, které technici zahájili odstraněním rzi, si vyžádají okolo 500.000 korun. Po jejich dokončení se lokomotiva vrátí na pomník v železniční stanici Krnov. Mělo by se tak stát při oslavách 150. výročí založení železničního depa a zprovoznění železniční tratě z Olomouce do Krnova. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová. Pracovníci vybrané firmy už lokomotivu tzv. odstrojili, demontovali některé díly, například kabinu, odstranili starý nátěr, rez i zrezavělé částí a začali s nástřikem. "Teď přichází na řadu nástřik základní barvou. Pokračovat budeme svářečskými pracemi a až bude celá mašinka 'vyvařená', provedeme druhotný nástřik základní barvou, na závěr pak nástřik jednotlivými barvami," popsal Karel Zelník ze společnosti, která má práce na starost. Lokomotiva byla v minulosti součástí památníku před nádražní budovou, kterou zdobila od roku 1972 do roku 2014. V roce 2014 České dráhy nechaly parní lokomotivu odvézt a stala se součástí sbírky Klubu historie kolejové dopravy v Kněževsi na Rakovnicku. Od roku 2019 Krnov usiloval o její návrat. Město muselo nejprve prokázat, že je vlastníkem. Lokomotivu vyrobili v pražské lokomotivce ČKD v roce 1955.