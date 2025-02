Žáci mohou od půlnoci podávat přihlášky na střední školy

Žáci se od soboty hlásí na střední školy. Cermat o půlnoci spustil elektronický systém DiPSy pro podávání přihlášek. Uchazeči si mohou podat až pět přihlášek, z toho až dvě do oborů s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní. Určí na nich, na který obor chtějí nejvíce. Přihlášku mohou podávat elektronicky, papírovou formou s podporou elektronického systému nebo čistě papírovou formou. Přihlášky mohou podávat do čtvrtka 20. února, čas podání přihlášky neovlivňuje šanci žáků na přijetí. Uchazeči budou do oborů přijati na základě výsledků přijímací zkoušky a svých priorit. Podle ředitelky organizace Cermat Barbory Rosůlkové funguje zatím systém bez větších problémů.

Systém DiPSy mohli uchazeči použít poprvé loni, jeho spuštění se zpozdilo kvůli problémům s nahráváním příloh a následnému ověření bezpečnosti. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) proto později lhůtu pro podávání přihlášek o den prodloužil.