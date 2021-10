Žáci si mohou v jazykové soutěži zlepšit slovní zásobu v cizím jazyce

Zlepšit si slovní zásobu v cizím jazyce mohou žáci základních a středních škol v soutěži s názvem Jazykový WocaBee. Letos se uskuteční její třetí ročník. Školy a učitelé mohou žáky na šampionát přihlásit do 18. října. Po okresních kolech bude v polovině listopadu celostátní, jehož vítězové se v prosinci utkají v česko-slovenském finále. ČTK o tom informovala mediální zástupkyně organizátorů Jana Čikelová. Do soutěže WocaBee se mohou zapojit žáci, kteří se učí jakýkoli cizí jazyk, uvedla Čikelová. Kritériem hodnocení v soutěži podle ní nejsou konkrétní vědomosti, ale píle v učení se slovní zásoby. O té vypovídají body získané za procvičování slovíček v aplikaci WocaBee. Na rozdíl od jiných školních soutěží mezi sebou nesoutěží jednotlivci, ale celé třídy. Zapojení škol do šampionátu každoročně roste. V prvním ročníku se ho účastnilo přibližně 25.000 českých žáků, v minulém školním roce kolem 45.000. Letos pořadatelé očekávají účast až 80.000 žáků. V základních a středních školách v ČR je podle statistik ministerstva školství kolem 1,4 milionu žáků.