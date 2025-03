Začíná akce Ukliďme svět, tisíce dobrovolníků budou uklízet českou přírodu

Začíná akce s názvem Ukliďme svět, kterou každoročně pořádá Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Do programu se zapojí tisíce dobrovolníků, kteří pomohou s úklidem přírody i ulic v Česku. Každoročně tak uklidí tuny odpadu. Akce potrvá do neděle 23. března. Jarní úklid pořádá Svaz už od roku 1993, za tu dobu se do něj zapojilo přes 700.000 dobrovolníků, kteří posbírali více jak 10.000 tun odpadků.

Svaz nabízí organizátorům mimo jiné návody a doporučení. Poradí například, jak s obcí či technickými službami domluvit odvoz sesbíraných odpadků. Navíc všem registrovaným dobrovolníkům poskytuje potřebné pomůcky a vybavení zdarma. Dobrovolnická úklidová akce, která se koná na území České republiky, je součástí světové kampaně Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky.