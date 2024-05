Zahájení Pražského jara bude předcházet interaktivní instalace a vernisáž

Zahajovacímu koncertu festivalu Pražské jaro bude 12. května předcházet interaktivní instalace Co Čech, to muzikant před Rudolfinem a vernisáž v Obecním domě. V neděli se před Rudolfinem otevře interaktivní instalace Co Čech, to muzikant připravená ve spolupráci s festivalem Signal. "Tvoří ji 16 světelných kmenů symbolického hudebního lesa. Přibližováním k jednotlivým sloupům se rozeznějí díla klíčových autorů letošního ročníku - melodie Vltavy ze Smetanova cyklu Má vlast, rozmanité hudební světy Miroslava Srnky a jeho díla Superorganisms nebo rytmy Vábení Kryštofa Mařatky. Svým pohybem mezi kmeny návštěvníci dotvoří jejich skladby a stanou se sami hudebními tvůrci," řekl ČTK zakladatel a ředitel Signal Festivalu Martin Pošta. Expozice v Obecním domě představí nový doprovodný projekt festivalu Art Salon Pražské jaro, v němž významní čeští výtvarní umělci zpracovali téma Má vlast. V Obecním domě festival zahájí Má vlast Bedřicha Smetany v podání Berlínských filharmoniků pod taktovkou šéfdirigenta Kirilla Petrenka. Účast na zahajovacím koncertě přislíbil prezident Petr Pavel s manželkou Evou. V podání Berlínských filharmoniků zazní i fanfáry z opery Libuše. Novináře o tom informoval ředitel festivalu Pavel Trojan. Zahajovací koncert, který byl vyprodán během prvních dnů prodeje, mohou zájemci zhlédnout v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce v parku na pražské Kampě. Letošní 79. ročník Pražského jara do 3. června přinese na pět desítek koncertů.