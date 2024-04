Zájem o luxusní formu kempování v ČR roste, glampaři by chtěli vlastní asociaci

V České republice roste zájem o takzvané glampování, tedy luxusní formu klasického kempování pod stanem, širým nebem a v odlehlých oblastech. Glampaři by proto rádi do budoucna založili vlastní asociaci, která by jim pomohla pojem lépe právně definovat a zároveň pomohla dalšímu rozvoji. V rozhovoru s ČTK to uvedl Tomáš Pochop, ředitel marketingové agentury BPR, která provozuje například portál GlampingCZ.

Glamping je luxusní forma kempování v přírodě, nabízí vybavení, jako je vlastní kuchyně, toalety, přívod elektřiny i gastronomické služby. Název pochází ze spojení anglických slov 'glamour' (půvab) a camping. Může jít například o stany, maringotky, karavany či speciálně stylizované ubytování v korunách stromů. Kombinovat má v sobě klasické kempování a využívání předností hotelů a apartmánů. Ubytování je často umístěno v odlehlých částech.

Zájem o glamping začal výrazně růst v období pandemie koronaviru a v následujících letech. Podle Pochopa lze očekávat další nárůst zájmu i v budoucích letech. Podle statistik, které s českými glampaři sdílejí kolegové z USA, se celkové investice do glampingu v dnešní době rovnají stovkám milionů dolarů. V České republice je momentálně zhruba 300 provozovatelů a na glamping je také navázaná řada dalších služeb spojených například s gastronomií a dalším servisem. Cena za noc v glampu se podle úrovně vybavenosti a velikosti pohybuje mezi 1000 až 10.000 korunami.