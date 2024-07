Zaměstnanci ministerstva spravedlnosti vstoupí do stávkové pohotovosti

Zaměstnanci ministerstva spravedlnosti vstoupí ve středu do stávkové pohotovosti kvůli nízkým platům a neuspokojivé personální situaci. Upozornil na to server Seznam Zprávy. Úředníci se chystají stávkovat, pokud se do konce srpna nedočkají změn. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka ČTK sdělil, že odměňování státních zaměstnanců není v kompetenci ministerstva a že je ho potřeba řešit jednotně s ohledem na ekonomické možnosti státu.

Odborová platforma uvedla, že pokles reálných příjmů v ústředních orgánech státní správy dosáhl za roky 2021 až 2023 celkem 25 procent a v posledních měsících se dále prohlubuje. V dubnovém dopise odboráři napsali, že nástupní mzda koncipientů v Praze je vyšší než průměrný plat řadového ministerského právníka po několika letech praxe. Zaměstnanci nicméně neodcházejí jen do soukromé sféry, ale i na jiné úřady. Na ministerstvu financí, úřadu vlády nebo v České národní bance totiž pobírají až o 10.000 korun více. Uvolněná místa je navíc čím dál obtížnější obsadit - z loňských 133 výběrových řízení muselo ministerstvo 54 procent zrušit pro nezájem uchazečů.