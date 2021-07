Největší změna exekucí za 20 let. Nejdřív splátka jistiny, pak úroky. Bezvýsledné exekuce se zastaví

Největší změna za posledních dvacet let. Tak hodnotí část odborníků změnu exekučního řádu. Podle ní by se dlouhodobě bezvýsledné exekuce mohly od roku 2023 zastavovat.

Zákon se týká velkého počtu lidí. Exekuci má v Česku 720 tisíc obyvatel, proti kterým je vedeno 4,5 milionu exekucí, v průměru tedy necelých 6 exekucí na jednoho. Zákonem se zřejmě bude zabývat ještě Ústavní soud, na který se chce obrátit Exekutorská komora. Vadí jí, že by exekutoři neměli nárok na úhradu nákladů u bezvýsledných řízení.

Zastavování bezvýsledných exekucí

Stává se, že exekuce trvají roky a nic není vymoženo. Podle novely by po šesti letech exekutor bezvýslednou exekuci při splnění určitých podmínek zastavil.

Marie Benešová | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

"Zastavení takové exekuce bude povinností soudního exekutora," řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Bezvýsledná exekuce by se mohla ještě dvakrát prodloužit, mohla by trvat nejdéle 12 let. Senát prosadil částečnou zpětnou platnost lhůt. Nynější šestileté a delší exekuce by se tak mohly zastavovat už v roce 2023, tedy rok po účinnosti novely. Lhůty se však nebudou týkat např. vymáhání výživného na děti.

"Teď je strašně důležité zbavit se milionu existujících exekucí, které zatěžují systém, zatěžují dlužníky, jsou často nevymahatelné," dodal Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni.

Je přesvědčený, že novela je největší změnou v exekucích za poslední dvě desetiletí. Zastavení starých nevymahatelných exekucí může dostat z bezvýchodné situace desítky tisíc lidí.

Nejdřív splátka jistiny, pak přijdou na řadu úroky

Novela exekučního řádu mění mimo jiné i pořadí splácení dluhu. Dřív se splácely úroky a pak jistina. To se teď změní. Z vymožených peněz se bude splácet vedle nákladů soudu a exekuce nejdřív jistina dluhu, teprve potom úrok. Nemělo by se tak stávat, že úrok roste rychleji, než je dlužník schopen splácet.

Ilustrační foto: Barbora Němcová, Radio Prague International

Kritický zůstal poslanec Pirátů Lukáš Kolařík, podle něhož norma nepřináší žádnou systémovou změnu. Jeho návrh na zavedení místní příslušnosti exekutorů a na slučování dluhů, poslanci neschválili. Podle šéfa poslaneckého klubu STAN Jana Farského (STAN) musí exekuce vést ke splacení dluhu, ne k dluhovému otroctví. Jak napsal na twitter, posunuli jsme se od otrokářství ke splácení.

S exekucemi mají problém i lidé ve vesnicích zničených tornádem

S exekucí má problém i mnoho lidí ve vesnicích, které zpustošilo tornádo. V exekuci je tam až 450 lidí a exekutor jim může zabavit i peníze z humanitárních sbírek. Možností je odklad exekuce na jeden rok. Jihomoravský hejtman Jan Grolich dodal, že lidé musí při vyřizování darovacích smluv exekuce přiznat. Pokud to zamlčí, což se bohužel děje, mohou právě o tyto peníze přijít.

"Pokud je podaná žádost o odložení té exekuce, tak už ode dne, kdy je ta žádost podaná, exekutor na ty peníze sahat nemůže. Tím pádem jim pak mohou přijít na účet a oni s nimi mohou nakládat."

Zákonodárci také zvýšili dlužnou částku, kvůli které není možné lidem prodat střechu nad hlavou. Místo 30 tisíc je to 100 tisíc korun.