Zdravotní pojišťovny by mohly hradit i sociální služby, zvažují ministerstva

Zdravotní pojišťovny by mohly v budoucnu hradit nejen zdravotní péči, ale i sociální služby. Mohly by se proměnit ve zdravotně-sociální pojišťovny. Zdravotní a sociální péče by se tak lépe doplňovaly, sociální podporou by se dalo předejít zvýšeným nákladům za léčbu. Zvažují to ministerstva práce a zdravotnictví. Uvedly to v podkladech pro tripartitu. Vykázaná zdravotní péče se teď hradí ze zdravotního pojištění a z malé části z plateb od pacientů. Sociální služby se platí plošně z dotací, příspěvků na péči, darů i úhrad od klientů. Systémy nejsou propojené.

Potřeba zdravotní péče a sociálních služeb se stárnutím společnosti roste. Experti poukazují na to, že i na ně se budou výrazně zvedat výdaje jako na penze. Už dřív se objevily úvahy o tom, že by se mohly zavést odvody i na dlouhodobou péči jako třeba v Německu. Resorty v podkladech tuto možnost nezmiňují.