Zdravotnické odbory nesouhlasí se škrty v rozpočtu, potvrdily stávkovou pohotovost

Zdravotníci jsou připraveni stávkovat. Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče potvrdila svou stávkovou pohotovost a vyzvala členské organizace k zakládání stávkových výborů. Zdravotníkům vadí plánované úsporné opatření vlády. Zejména snížení tarifních platů a odložení automatické valorizace plateb za státní pojištěnce. S tím počítá návrh rozpočtu na příští rok. "Skrytě se vrací superhrubá mzda pro zdravotníky ve veřejné sféře. Bylo by od politiků fér, aby to takhle pojmenovali," řekl předseda Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů Martin Engel. Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotní a sociální péče Dagmar Žitníkové je ale situace ve zdravotnictví kvůli vysoké inflaci dlouhodobě neudržitelná. „Některé zdravotní pojišťovny mají v současné době ekonomické problémy, takže připravit veřejné zdravotní pojištění o 13 miliard by určitě mělo velmi reálné dopady na pacienty, na poskytovanou péči i na zdravotníky,“ uvedla. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka se ale valorizace plateb za státní pojištěnce příští rok odkládat, ani měnit nebude. Na twitteru napsal, že se zmínka o valorizaci dostala do návrhu rozpočtu na příští rok omylem.