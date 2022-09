Zdražování v Česku zpomaluje, náklady na živobytí ale dál rostou

Čechům se dál zvedají náklady na živobytí. Přestože tempo zdražování zpomalilo, spotřebitelské ceny v srpnu vzrostly meziročně o 17,2 desetiny procenta. To je o 0,3 procentního bodu méně než v červenci. Informoval o tom Český statistický úřad. Podle něj tak tempo růstu inflace zpomalilo po víc než roce. Největší vliv na spotřebitelské ceny měly pohonné hmoty, ty jsou nejlevnější od letošního února. Dál ale zdražují potraviny. Třeba ceny mouky jsou oproti loňsku o 64 procent vyšší. Za mléko a olej pak lidé platí zhruba o polovinu větší sumu. "Další zdražování potravin je způsobeno tím, že výrobci potravin ještě zdaleka nepromítli všechny zvýšené náklady do finální ceny výrobků a dělají to postupně," mluvčí Potravinářské komory Helena Kavanová. Růst cen v Česku patří k nejvyšším v rámci Evropské unie. Vedle jídla rostou i ceny vody, elektřiny a zemního plynu. Větší obnos vydají lidé také za návštěvu restaurací nebo za nocleh v hotelu.