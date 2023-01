Zeman a Vučić otevřeli Český dům v Bělehradě, Srbsko ho Česku daruje

Prezident Miloš Zeman se setkal v Bělehradě se svým srbským protějškem Aleksandarem Vučičem. Před vládní budovou Palác Srbsko ho srbský prezident přivítal s vojenskými poctami. Po společném jednání Zeman na tiskové konferenci ocenil, že Srbsko odsoudilo ruskou agresi na Ukrajině. Díky své neutralitě by se podle něj mohlo stát v konfliktu společně s Čínou a Tureckem mediátorem. Podle Vučiče mají Česko a Srbsko stejný názor na ruskou agresi a územní integritu Ukrajiny. Vučić na tiskové konferenci také blahopřál Petru Pavlovi k vítězství v českých prezidentských volbách. Doufá v dobrou spolupráci. Vučić také vyzdvihl oblibu, které se Zeman těší mezi srbskými obyvateli. Řekl, že nezná žádného jiného prezidenta, který by byl v zemi tak populární jako Zeman. Je to podle něj díky tomu, že Zeman projevil odvahu a před několika lety se omluvil za bombardování Srbska Severoatlantickou aliancí. "To, co řekl prezident Zeman, na to nikdy srbský národ nezapomene," uvedl.

Vučić se Zemanem odpoledne v Bělehradě otevřeli Český dům, o jehož zřízení se Zeman dlouhodobě zasazoval. Budovu, kterou postavila před 100 lety česká krajanská komunita a v 60. letech ji zkonfiskovala Jugoslávie, Srbsko opravilo. Prezidenti dnes podepsali memorandum, ve kterém se Srbsko zavazuje České republice budovu věnovat. Darovací smlouvy budou uzavřeny následně mezi příslušnými institucemi obou zemí. V budově budou sídlit Česká centra, české organizace, firmy a krajané.

Návštěva Bělehradu je předposlední zahraniční cestou Zemana v pozici českého prezidenta. Na poslední cestu pojede na Slovensko.