Zeman stále považuje odchod z Afghánistánu za chybu, je třeba ji napravit

Prezident Miloš Zeman stále považuje stažení spojeneckých vojsk z Afghánistánu za chybu. Je třeba ji napravit, než se vymstí. Zeman to uvedl ve zdravici, kterou na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost konané na Pražském hradě přečetl ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Negativně se ke stažení vojáků postavili i premiér Andrej Babiš (ANO), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Zeman také podpořil růst armádního rozpočtu.

Prezident připomněl, že o Afghánistánu nedávno jednal summit Severoatlantické aliance. Spojenci se chtějí ze země stáhnout do poloviny září. "Já osobně to stále považuju za chybu, kterou musíme napravit dříve, než se nám vymstí," uvedl prezident. "Odchod vojsk ale rozhodně neznamená opuštění politického bojiště. Naše angažmá v zemi, včetně ztráty lidských životů, mělo smysl," poznamenal. Spojenci by proto podle něj neměli dopustit, aby se z Afghánistánu opět stalo útočiště teroristických skupin.

Podle Kulhánka by případná destabilizace Afghánistánu mohla znovu NATO, a tedy i Českou republiku ohrozit. Proto je podle něj důležité, aby i nadále pokračovala nepřímá podpora Afghánistánu ve formě peněz nebo výcviku. Je podle něj potřeba v zemi udržet i českou diplomatickou přítomnost. Vojáky by z Afghánistánu v současné době nestahoval ani ministr obrany Metnar, načasování je podle něj nešťastné.