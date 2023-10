Zemědělci mohou žádat o mimořádnou podporu

Zemědělci mohou od pondělí žádat o mimořádnou finanční podporu. Získat ji mohou pěstitelé ovoce, zeleniny, chmele a skotu. Vyplývá to z informací na webu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Sazby podpory zveřejní fond ve čtvrtek 30. listopadu, peníze musí vyplatit do konce ledna příštího roku. Rozdělí se 243 milionů korun. Mimořádná podpora má podobně jako loni pomoci odvětvím nejvíce zasaženým dopady války na Ukrajině a narušením evropského trhu. Z částky 243 milionů korun tvoří 163 milionů korun podpora Evropské komise, dalších 80 milionů korun půjde ze státního rozpočtu. Loni se rozdělovalo 831 milionů korun mezi chovatele prasat, drůbeže, dojnic, pěstitele brambor nebo jablek. V materiálu, který k nařízení schválila vláda, ministerstvo zemědělství uvedlo, že na rozdíl od jiných komodit se pěstitelům ovoce a zeleniny nedařilo promítnout zvýšení cen energií a dalších vstupních nákladů do cen své produkce.