Zemědělci sklidili 85 procent ploch obilovin, žně by mohly skončit za týden

Čeští zemědělci k dnešnímu dni sklidili 85 procent osetých ploch obilovin a 97 procent ploch řepky. Loni touto dobou byly žně u konce. Produkce obilovin dosáhla přes 6,65 milionu tun a sklidilo se přes milion hektarů osetých ploch. Díky teplému počasí, které má podle předpovědi vydržet nejméně do soboty, by žně mohly příští týden být téměř u konce. V dnešním žňovém zpravodajství to uvedlo ministerstvo zemědělství.

Práce nejvíce pokročily v Jihomoravském kraji, kde zbývá sklidit necelá čtyři procenta ploch obilovin. V Ústeckém kraji zbývá zhruba šest procent ploch. Naopak v Moravskoslezském a Libereckém kraji zatím zemědělci sklidili zhruba 63 procent ploch obilovin.