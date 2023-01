Zemědělský svaz: Česko bude letos závislé na dovozu potravin, ovlivní to i ceny

Česko bude letos, stejně jako loni, závislé na dovozu potravin. Loňské záporné saldo agrárního zahraničního obchodu se podle odhadu bude blížit 45 miliardám Kč. Novinářům to řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Kvůli vyšším cenám produkce z dovozu mohou podle něj růst ceny potravin, protože čeští zemědělci mají u některých komodit i o více než deset procent nižší výkupní ceny než například v Německu nebo dalších zemích EU. Pýcha uvedl, že loňské záporné saldo agrárního obchodu bude největší v historii ČR. "Situace je taková, že budeme mít historicky rekordní dovozy potravin," řekl s tím, že tento trend bude nadále pokračovat. Doplnil, že záporné saldo ze dvou třetin vytváří dovoz masa. Svaz upozorňuje na to, že z ČR se vyváží suroviny a dováží se komodity s vyšší přidanou hodnotou a zároveň vyšší cenou. "Čeští zemědělci stále prodávají svojí produkci pod evropskými cenami," řekl Pýcha. Uvedl také, že zemědělská politika EU nyní jde spíše proti produkci potravin, což je v současné době špatně. "Pokud se Evropa i Česká republika nezamyslí nad dlouhodobou vizí zemědělství, tak jsem přesvědčen o tom, že v řádu několika let budeme čelit potravinové krizi," dodal.