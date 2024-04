Zemřel herec a zpěvák Josef Laufer, bylo mu 84 let

Ve věku 84 let zemřel v sobotu večer herec a zpěvák Josef Laufer. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel pražského Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg. Laufer byl poslední 4 roky v umělém spánku. Do něj se dostal kvůli zástavě srdce během jeho operace. Laufer se narodil ve Francii, jeho otec byl českého původu a matka rodilá Španělka. Své dětství prožil v Anglii, kde otec do roku 1947 pracoval jako vojenský lékař. Laufer si zahrál či zazpíval i v několika filmech. Jako profesionální zpěvák pop music koncertoval se skupinou Golem, řadu rolí odehrál také v muzikálech. Ve své kariéře využíval své jazykové znalosti, hovořil plynně anglicky, španělsky a německy. Kromě hitu Sbohem, lásko, já jedu dál se proslavil i coby interpret hitů jako Maria, In The Ghetto či La Bamba. Na stříbrném plátně Laufer debutoval v muzikálu Starci na chmelu v roce 1964. Objevil se poté v desítkách filmů, televizních inscenací nebo seriálech.