Zemřela Ivana Trumpová, první manželce amerického exprezidenta bylo 73 let

Zemřela Ivana Trumpová. Americké podnikatelce, rodačce z Československa a bývalé manželce amerického exprezidenta Donalda Trumpa bylo 73 let. Trump o jejím úmrtí informoval na své sociální síti. Prohlášení vydala také rodina. "Byla to báječná, krásná a úžasná žena, která vedla skvělý a inspirativní život. Její pýchou a radostí byly její tři děti, Donald junior, Ivanka a Eric. Byla na ně tak pyšná, stejně jako jsme my všichni byli pyšní na ni. Odpočívej v pokoji, Ivano!" doplnil Trump. Zpravodajský web ABC News s odkazem na newyorský hasičský sbor uvedl, že manhattanští záchranáři byli přivoláni na pomoc kvůli zástavě srdce.

Trumpová, za svobodna Zelníčková, se narodila 20. února 1949 ve Zlíně v rodině architekta. Rodiče ji podporovali ve sportovní kariéře. Ve třech letech už stála na lyžích, ve dvanácti byla v reprezentaci. Studovala Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově. Tehdejší Československo jí ale brzy připadalo malé, tak aby mohla odejít na Západ, poprvé se vdala za lyžaře s rakouským pasem Alfreda Winklmayra.

V Kanadě pracovala jako modelka, po příchodu do New Yorku se seznámila s Trumpem, kterého si v roce 1977 vzala. Měla s ním tři děti: Donalda mladšího, Ivanku a Erika. Manželé spolu podnikali, stavěli hotely a kasina. Sňatek ukončil rozvod v roce 1992 po Trumpově románku s bývalou miss státu Georgia Marlou Maplesovou.

Ivana Trumpová se vdala ještě dvakrát. V posledních letech měla s Donaldem Trumpem přátelské vztahy a v roce 2016 nadšeně podporovala jeho kandidaturu na prezidenta Spojených států. Do Česka se Trumpová ráda vracela, byla například členkou poroty na finále České Miss, objevila se na Plesu v opeře či na mistrovství světa v lyžování v Liberci. V roce 2017 převzala v Praze cenu Ambasador České republiky, kterou uděluje Společnost CZECH TOP 100, při té příležitosti se také na Hradě sešla se prezidentem Milošem Zemanem. V roce 1990 doprovodil Trumpovou na cestě do tehdejšího Československa i Trump, účastnili se tehdy pohřbu jejího otce.