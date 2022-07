Zemřela Ivana Trumpová, první manželce amerického exprezidenta bylo 73 let

Zemřela Ivana Trumpová, bývalá manželka amerického exprezidentska Donalda Trumpa a nositelka ocenění Významná česká žena (2006). Americké podnikatelce, rodačce z Československa bylo 73 let.

Donald Trump | Foto: Gage Skidmore, Flickr, CC BY-SA 2.0

Donald Trump o jejím úmrtí informoval na své sociální síti. "Byla to báječná, krásná a úžasná žena, která vedla skvělý a inspirativní život. Její pýchou a radostí byly její tři děti, Donald junior, Ivanka a Eric. Byla na ně tak pyšná, stejně jako jsme my všichni byli pyšní na ni. Odpočívej v pokoji, Ivano!" doplnil Trump. Zpravodajský web ABC News uvedl, že manhattanští záchranáři byli přivoláni na pomoc kvůli zástavě srdce.

Vdala se, aby mohla odejít na Západ

Ivana Trumpová, za svobodna Zelníčková, se narodila 20. února 1949 ve Zlíně v rodině architekta. Už ve třech letech stála na lyžích, ve dvanácti byla v reprezentaci. Studovala Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově. Aby mohla odejít na Západ, poprvé se vdala za lyžaře s rakouským pasem Alfreda Winklmayra.

Ivana Trumpová v roce 1970 ve snímku Pan Tau na horách | Foto: Česká televize

V Kanadě pracovala jako modelka, po příchodu do New Yorku se seznámila s Trumpem, kterého si v roce 1977 vzala. Měla s ním tři děti: Donalda mladšího, Ivanku a Erika. Manželé spolu podnikali, stavěli hotely a kasina. Sňatek ukončil rozvod v roce 1992 po Trumpově románku s bývalou miss státu Georgia Marlou Maplesovou.

Po rozvodu ukázala velké obchodní nadání

Po rozvodu se Ivana Trumpová sama stala úspěšnou podnikatelkou. Vlastnila síť hotelů, stavěla mrakodrapy, pomocí teleshoppingu prodávala vlastní kosmetiku, oblečení, módní doplňky nebo šperky. O byznysu či o vztazích mezi ženami a muži také pořádala přednášky, psala knihy a sloupky do magazínu, měla i vlastní reality show.

Ivana Trumpová s manželem Donaldem na recepci u saúdskoarabského krále Fahda | Foto: Michael Evans, Wikimedia Commons, volné dílo

"Donald nebyl bohatý, když jsme se brali. Úspěch byl náš společný. Po rozvodu jsem sice dostala peníze, ale ty jsem rozmnožila nejmíň tisíckrát," řekla Ivana Trumpová. V roce 1990 byla v USA vyhlášena hoteliérkou roku. I největší kritici Ivany uznávají, že Donald za své miliardy hodně vděčí právě obchodnímu nadání své exmanželky.

Do Česka se ráda vracela

Vdala se ještě dvakrát. V posledních letech měla s Donaldem Trumpem přátelské vztahy a v roce 2016 podporovala jeho kandidaturu na prezidenta Spojených států. Po zvolení Trumpa do Bílého domu na podzim 2016 se spekulovalo o tom, že by jeho exmanželka mohla zastávat post velvyslankyně v Česku. Její vyslání podporoval i prezident Miloš Zeman, nakonec ale Trumpová možnost stát se diplomatkou odmítla.

Ivana Trumpová na galavečeru společnosti CZECH TOP 100 | Foto: YouTube

Do Česka se ráda vracela, byla například členkou poroty na finále České Miss, objevila se na Plesu v opeře či na mistrovství světa v lyžování v Liberci. V roce 2017 převzala v Praze cenu Ambasador České republiky, kterou uděluje Společnost CZECH TOP 100, při té příležitosti se také na Hradě sešla se prezidentem Milošem Zemanem. V roce 1990 doprovodil Trumpovou na cestě do tehdejšího Československa i Trump, účastnili se tehdy pohřbu jejího otce.

Ivana Trumpová napsala i několik knih. Kvůli románu For Love Alone (Sama na lásku) se s ní Trump dokonce v roce 1992 soudil o 25 milionů dolarů; spor ale skončil vzájemným urovnáním. Poslední knihou Trumpové je publikace s názvem Raising Trump (2017, volně přeloženo jako Trumpovská výchova), v níž odhaluje svůj život v komunistickém Československu, manželství a bouřlivý rozvod s Trumpem i výchovu společných dětí, které do knihy přispěly svým vzpomínkami.