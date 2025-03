Zima v pražském Klementinu se s průměrem 2,8 stupně zařadila k těm teplejším

Uplynulá meteorologická zima v pražském Klementinu se s průměrnou teplotou 2,8 stupně Celsia zařadila mezi 13 procent nejteplejších zim od roku 1775, kdy se tam začala soustavně měřit teplota. Odchylka od takzvaného normálu z let 1991 až 2020 činila za období od počátku prosince do konce února půl stupně. Samotný poslední zimní měsíc byl teplotně normální, v průměru byly v únoru dva stupně, informoval dnes v tiskové zprávě Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle něj se letošní klementinská zima konkrétně umístila na 30. až 32. místě z 250 dosavadních. Dosud nejtepleji bylo v Klementinu v zimě na přelomu let 2006 a 2007, kdy tam meteorologové v zimních měsících naměřili průměrně 5,8 stupně. Naopak nejchladnější zima od roku 1775 byla v roce 1829 a měla průměrnou teplotu minus 6,1 stupně, uvedli meteorologové.