Zlatý kočár z krumlovského zámku míří do Rakouska na výstavu, ČR opustí po 350 letech

Zlatý eggenberský vůz, jeden z nejvzácnějších historických artefaktů České republiky, opustí její území po více než 350 letech. Památkáři ho z českokrumlovského zámku přesunou na rakouský zámek Eggenberg ve Štýrském Hradci (Grazu), kde bude do října na výstavě Ambice & Iluze. Kočár je dlouhý 560 centimetrů, široký 200 cm a vysoký 300 cm. Kvůli přepravě ho dali rozebrat na 70 částí, které se teď aklimatizují v temperovaných prostorách zámku, než budou zabaleny do transportních beden. Lidé kočár na zámku v Českém Krumlově opět uvidí od návštěvnické sezony 2026. Letos místo něho památkáři představí Zrcadlový sál z 18. století, uvedla v tiskové zprávě mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová. "Je to poprvé a pravděpodobně i naposledy, kdy tato jedinečná barokní památka (zlatý vůz) na čas opustí svůj domov v Českém Krumlově a zavítá za hranice naší republiky, aby prezentovala odkaz Eggenbergů v prostorách jejich původního rodového sídla. Projekt je dokladem úzké spolupráce mezi odborníky obou zemí, kteří pečlivě chrání a uchovávají společné kulturní dědictví,“ řekla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Na výstavu do Štýrského Hradce památkáři ještě půjčí dalších 49 historických předmětů z českokrumlovského zámku a ze zámku Hluboká nad Vltavou, které mají vazby na rod Eggenbergů. Budou to například barokní textilie, portréty členů eggenberského rodu, razidla na mince nebo knihy.