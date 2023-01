Změny v DPH by podle asociací vedly k nižší ziskovosti a zavírání restaurací

Zavedení jednotné snížené sazby DPH by mělo negativní dopady na gastronomii v podobě snížení ziskovosti podniků a vedlo by to i k zavírání restaurací a hospod, zejména na vesnicích a v malých městech. ČTK to řekl Luboš Kastner, který zastupuje restauratéry v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků. Úvahy o změnách v dani proto odmítá.

Vláda uvažuje o tom, že místo dvou snížených sazeb deset a 15 procent by měla být od příštího roku pouze jedna, a to ve výši 13 nebo 14 procent. Znamenalo by to zvýšení sazby na točené pivo a jídlo v restauracích. Výkonný ředitel Českého gastronomického institutu Adam Eliáš míní, že téma změn v DPH v oboru gastronomie by se nemělo vůbec otevírat.

Kastner rovněž kritizuje, že vláda nepřišla s plánem na efektivnější chod státní správy nebo trhu práce. Zrušením EET se podle něj stát vzdal podstatného nástroje na boj s šedou ekonomikou. Dodal, že případné změny v DPH mohou gastronomii poškodit více než pandemie koronaviru.