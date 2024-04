Zmocněnkyně: ČR si výtky kvůli nenávisti k uprchlíkům uvědomuje, téma řeší

Česko si uvědomuje výtky, které mu kvůli nenávistným projevům vůči ukrajinským uprchlíkům adresovala mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI). Problém předsudečného násilí stejně jako další výzvy se snaží řešit. ČTK to dnes řekla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Reagovala tak na výroční zprávu AI. Ta poukazovala na to, že uprchlíci čelili v ČR projevům nenávisti, nenarovnala se práva lidí ze sexuálních menšin a pokračuje segregování romských školáků. "Zpráva popisuje výzvy, kterých jsme si vědomi... Uvědomujeme si důležitost problematiky předsudečného násilí z nenávisti, jehož terčem byli ukrajinští uprchlíci. Je to téma, na kterém pracujeme," uvedla zmocněnkyně. Dodala, že v úřadu vlády vytvořila expertní tým, který se přípravou návrhů a nastavením opatření zabývá. Kroky se týkají prevence, legislativních změn či vzdělávání a osvěty. "V tuto chvíli je v meziresortním připomínkovém řízení novela trestního zákoníku, kde se snažíme ochranu před předsudečnou nenávistí řešit vůči skupinám, které dnes stejně jako ostatní zranitelné skupiny chráněné nejsou. Týká se to lidí s postižením, menšinovou sexuální orientací nebo žen aktivních ve veřejném prostoru," řekla Šimáčková Laurenčíková. Zmínila případnou kampaň proti předsudečnému násilí či proškolení pracovníků z různých profesí.