Zmocněnkyně: Rychlejšímu prosazování lidských práv brání ideologický přístup

Prosazování lidských práv postupuje v Česku často pomaleji než v jiných zemích a proces bývá zdlouhavý. Důvodem bývá ideologický pohled na problematiku místo věcného přístupu k dosažení spravedlivých podmínek. V rozhovoru s ČTK to řekla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Jako možnou příčinu pomalejších změn vidí i přetrvávání vlivu někdejšího totalitního režimu bez respektu k právům jednotlivce na rozhodování či malou spolupráci resortů.

ČR je v Evropě jednou z posledních zemí, kde je možné děti do tří let posílat do takzvaných kojeneckých ústavů. O jejich zrušení se jednalo několik volebních období, přestat fungovat by měly na konci roku. Návrh na uzákonění zákazu fyzických trestů u dětí se objevil před 16 lety, legislativa se chystá. Česko léta sklízí kritiku mezinárodních institucí za nerovné odměňování a nízký podíl žen na rozhodování. Zákon o manželství pro všechny se projednává druhé volební období. Od roku 2016 se vede debata o přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Podle odpůrců obsahuje genderovou ideologii, podle zastánců zlepší pomoc obětem.