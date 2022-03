30 let McDonald’s v Česku: na prvního ‚amerického hamburgera‘ stály frontu tisíce lidí

Otevření západního řetězce řada lidí vnímala jako dějinný zlom, definitivní tečku za obdobím komunismu. 20. března 1992 si během jediného dne pro hamburgra přišlo 11 tisíc lidí. V blízkosti restaurace musely být umístěny dokonce železné zábrany, aby natěšení zákazníci neohrozily provoz na jedné z dopravních tepen v centru města.

Na otevření prvního McDonald's stálo frontu jedenáct tisíc lidí | Foto: McDonald's

„ Luxusní zážitek“

Zatímco ve Spojených státech patří řetězce rychlého občerstvení do nejlevnějšího segmentu restauračního trhu, v Česku v prvních letech po otevření o lacinou záležitost rozhodně nešlo. V roce 1993 stál Big Mac 50 korun, přitom průměrný plat byl necelých 6 tisíc korun. Ani to ale zákazníky neodrazovalo. Hned v prvním roce u nás společnost otevřela tři restaurace, do nichž se přišlo najíst na 3,3 milionu lidí. Expanze McDonald’s mezitím pokračuje. V loňském roce navštívilo tyto restaurace s rychlým občerstvením 55 a půl milionu zákazníků a hrubá tržba se vyšplhala na téměř 7 miliard korun.

První McDonald's byl otevřen ve Vodičkově ulici 20. března 1992 | Foto: McDonald's