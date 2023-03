Adamczyková má druhý světový titul ve snowboardcrossu, poprvé po úrazu vyhrála

Eva Adamczyková je podruhé mistryní světa ve snowboardcrossu. Rok a čtvrt po zlomeninách obou nohou u kotníků ovládla šampionát v gruzínském Bakuriani, kde suverénně vyhrála všechny čtyři jízdy včetně finále a navázala na titul z roku 2019. Je to její první vítězství po vážném úrazu v prosinci 2021.

Snowboardcrossaři měli původně absolvovat ve čtvrtek kvalifikaci a v pátek závod, kvůli nepříznivé předpovědi počasí ale pořadatelé přesunuli celý program na dnešek. A pro olympijskou vítězku z roku 2014 Adamczykovou to byl šťastný den. Ve velkém stylu zvládla ranní osmifinále, které nahradilo kvalifikaci, i následné čtvrtfinále. V semifinále se poprvé utkala s úřadující olympijskou šampionkou Lindsey Jacobellisovou a opět vyhrála, i když s menším náskokem.

V boji o medaile použila osvědčenou strategii, kdy v první zatáčce získala rychlost a vzápětí se dostala do čela. Vypracovala si výrazný náskok před trojicí soupeřek. Dvacetiletá Australanka Josie Baffová ji pak sice stíhala, ale nedohonila. Bronz získala pětinásobná mistryně světa Jacobellisová z USA.

"Musela jsem vyhrát, protože jsem změnila příjmení a Eva Adamczyková ještě zlato nemá," žertovala při televizním rozhovoru v cíli. "Snažila jsem se užít si to a jet co nejrychleji. Dávala jsem do toho všechno, protože je to vyrovnanější než před čtyřmi lety. Jsem maximálně šťastná," dodala trojnásobná medailistka z MS.