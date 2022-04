Akademie věd už schválila 22 stáží pro Ukrajince a Ukrajinky, zájem je velký

Do programu stáží, který před měsícem spustila Akademie věd ČR, se zatím přihlásilo přes 30 vědců a vědkyň z Ukrajiny. Akademie už schválila 22 žádostí o stáž. Na dotaz ČTK tak dnes odpověděl David Honys, který má v Akademii věd (AV) na starost mezinárodní spolupráce. Akademie chce v programu Researchers at Risk Fellowship do konce roku 2023 podpořit alespoň 50 stáží. "Zájem je stále velký," uvedl Honys. Do pátku podle něj bylo schváleno 22 přihlášek ze 14 ústavů. "Mírně převažuje zájem v oblasti přírodních věd. Navíc evidujeme 13 nových přihlášek, o kterých bude rozhodnuto v nejbližší době. Celkem tedy máme 35 uchazečů o stáž, tento počet ovšem stále roste. Celkový počet ukrajinských vědců a vědkyň na ústavech je však vyšší, ne všichni se do tohoto programu zapojili," uvedl akademik. Konkrétní aktuální počty nesdělil. První uprchlíky z Ukrajiny ústavy akademie přijaly na začátku března. Do programu stáží se do konce září mohou hlásit vědci a vědkyně ze všech oborů, včetně doktorandů. Návrh podává pracoviště Akademie věd, které žadatele zařadí do svého výzkumného týmu nebo oddělení. Finanční podporu pak bude akademie stážistovi poskytovat do 31. prosince 2023. V prvním roce pomoc cílí především na Ukrajince a Ukrajinky. Později by se podle akademie měl program rozšířit o nabídky pomoci expertům z dalších zemí, kde vědce ohrožuje válka či pronásledování.