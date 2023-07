Analytici: Vývoj českého průmyslu je v dalších měsících značně nejistý

Vývoj českého průmyslu, který nyní drží nad vodou jen výroba automobilů, je v dalších měsících vzhledem k poklesu nových zakázek značně nejistý. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Průmyslová výroba v Česku v květnu mírně zrychlila meziroční růst na 1,4 procenta z dubnových 1,2 procenta. Ubylo ovšem opět zakázek, jejich hodnota meziročně klesla o 4,4 procenta, uvedl Český statistický úřad.

"Květnová čísla z průmyslu sice skončila nad odhadem trhu, stále však platí, že tuzemský průmysl prochází recesí, kterou mírní pouze silná výroba automobilů, kde se v letošním roce daří finalizovat dříve nedokončenou výrobu," uvedl analytik České bankovní asociace Jakub Seidler.

Bez automobilového průmyslu by produkce celého průmyslu výrazně klesla a do minusu by se dostal i zpracovatelský průmysl jako takový, připomněl analytik Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek.