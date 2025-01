Analytici: Vývoj výrobních cen bude znamenat zdražování potravin

Prosincový vývoj výrobních cen v zemědělství a v celém potravinářství naznačuje, že v příštích měsících potraviny zdraží. Shodli se na to odborníci, které oslovila ČTK. Upozornili také na vyšší než očekávaný růst průmyslových cen, za kterým ale podle nich stojí především krátkodobý výkyv na trhu s energiemi a v lednu by se situace měla uklidnit. "V případě zemědělských výrobců meziroční růst cen v prosinci zrychlil na 8,1 procenta poté, co v listopadu činil 5,5 procenta. Šlo o nejsilnější meziroční růst cen zemědělských výrobců od března 2023," upozornil hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Analytiky překvapilo tempo růstu průmyslových cen, které v prosinci dosáhlo meziročně 2,8 procenta. "Prosincový nárůst inflace v průmyslu nad dvě procenta se sice očekával, ale ne tak silného charakteru,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron. Podle Jáče by se vývoj výrobních cen v zemědělství i v průmyslu měl v prvních měsících letošního roku zklidnit. "Z pohledu ČNB nicméně vývoj výrobních cen bude velmi pravděpodobně argumentem pro pozvolnější snižování úrokových sazeb," podotkl. Bankovní rada ČNB bude o sazbách poprvé v letošním roce rozhodovat 6. února. V současnosti základní sazba činí čtyři procenta.