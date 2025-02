Analytici: Vývoj výrobních cen naznačuje, že potraviny budou dál zdražovat

Vývoj výrobních cen naznačuje, že potraviny budou v příštích měsících dál zdražovat. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Podle dnešních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) ceny zemědělských výrobců v lednu meziročně vzrostly o 9,1 procenta, meziměsíčně o 1,5 procenta. U ostatního zboží budou podle analytiků tlaky na růst cen mírné, protože umírněný byl i vývoj cen průmyslových výrobců.

"Inflační tlaky na straně zemědělců se začínají stupňovat, ačkoli nejde pominout efekt nižší srovnávací základny. Ceny potravin budou živit inflaci v dalších měsících a aktuálně se jeví jako největší riziko pro dosažení dvouprocentního cíle," uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron.

Před zdražováním potravin varoval i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. "Zdražování zemědělské produkce se vždycky během několika málo měsíců propíše do ceny dodávaných potravin a tedy i do cen na pultech," řekl ČTK. Vyzval přitom, aby se český trh otevřel větší konkurenci dodavatelů potravin, podle něj by to růst cen zbrzdilo.