Analýza: Firmy po stagnaci opět zvyšují benefity, důvodem nedostatek lidí

Firmy po stagnaci opět zvyšují benefity. Důvodem je nedostatek uchazečů na trhu práce. Rostou finanční bonusy i podpora zdraví a duševní rovnováhy. Vyplývá to z analýzy portálu Platy.cz. "Čechů, kteří nemají od svého zaměstnavatele k dispozici žádný benefit, je stále méně. Podle aktuálních dat je v takové situaci 11 procent zaměstnanců. Podíl lidí bez zaměstnaneckých výhod klesl proti roku 2021, kdy to bylo 13 procent,“ uvedla Radka Košíčková z portálu Platy.cz. Faktorem, který dnes výrazně ovlivňuje nabídku benefitů, je nedostatek uchazečů na trhu práce. V roce 2022 se výrazně zvýšilo rozšíření finančního bonusu pro zaměstnance, kteří do firmy doporučí nového člověka. Finanční částku obdrží od svého zaměstnavatele v takovém případě 18 procent lidí. Aktuální situace zároveň přináší větší tlak na růst loajality. Firmy, které zápasí s vysokou fluktuací, musí složitě hledat nové lidi, kteří by obsadili místa odcházejících zaměstnanců. I to může být důvod zvýšení podílu zaměstnanců, kteří při výročí ve firmě dostávají vyplacený bonus. Aktuálně jich je 18 procent, v roce 2018 jich bylo 14 procent. Zaměstnavatelé poskytují stále více benefitů, které souvisejí se zdravím. Lze zmínit například počty takzvaných sick days.