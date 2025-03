Analýza: Investice do nemovitostí v 1. čtvrtletí vzrostly meziročně o 180 procent

Investice do komerčních nemovitostí v České republice v letošním prvním čtvrtletí vzrostly meziročně o 180 procent na zhruba 25 miliard korun (miliardu eur). Jedná se o největší hodnotu investic za první čtvrtletí od roku 2020. Vyplývá to z analýzy realitně-poradenské společnosti Savills, kterou má ČTK k dispozici. V Evropě se podle ní očekává celkový objem investic za první čtvrtletí letošního roku na úrovni kolem 50 miliard eur (1,25 bilionu korun), což by odpovídalo meziročnímu nárůstu o 28 procent. Největší meziroční nárůst za první čtvrtletí se očekává v Česku, Portugalsku, Francii, Irsku a Rumunsku. "Tento prudký nárůst investic v České republice byl z velké části způsoben současným dokončením několika výjimečně velkých transakcí. Přesto však očekáváme, že celková aktivita na trhu zůstane vyšší než v roce 2024," řekl vedoucí investic v Savills Fraser Watson.