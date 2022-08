Asociace krajů vyzvala vládu k regulaci cen energií pro domácnosti

Vláda by podle Asociace krajů měla regulovat ceny plynu a elektřiny pro domácnosti. Po jednání hejtmanů k tomu vyzval předseda Asociace a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). Systém by se podle něj z části mohl financovat sám, a to například vyšším zdaněním výrobců energií. Řešením pro školy nebo nemocnice by pak podle Kuby bylo určení státního obchodníka s energií, kterému by ji firmy musely prodávat. Vláda by také měla získat stoprocentní podíl ve výrobních kapacitách společnosti ČEZ, aby mohla na zdražující ceny energií rychleji reagovat. Podle Kuby je ale v energetice potřeba také výrazná spolupráce celé Evropy. „Nárůst cen je tak skokový, že už se nedá mluvit o krizi, ale o kolapsu. Pokud některé komodity tak skokově zdraží, jedná se o kolaps trhu. Tahle situace vznikla proto, že jsme ve válce, a když jsme ve válce, nemůžeme rezignovat na to, že budeme bojovat. Rusko využívá plyn jako zbraň,“ řekl Kuba.