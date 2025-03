Audiokniha Na vlnách odvahy a dobrodružství připomíná výročí Otakara Batličky

Vydání audioknihy Na vlnách odvahy a dobrodružství s povídkami spisovatele a dobrodruha Otakara Batličky připomíná 130. výročí jeho narození, které připadne na 12. března. Audiokniha je sestavena z povídek z nejrůznějších exotických krajů z časopisu Mladý hlasatel, vydaných na CD v roce 2016, a nyní doplněných na ně navazující novou kolekcí nahrávek z autorova rukopisu. Batlička se narodil 12. března 1895 v Praze. Jeho životopisy se rozcházejí. Podle jedné verze ve 12 letech utekl z domova, ale byl chycen na hranicích a vrácen.

V 15 letech se ocitl s kamarádem v Jižní Americe, prošel džunglí i pampami. Traduje se, že domů poslal vzkaz: "Nemám co jíst, nemám kde spát, mám se nádherně! Ota". Do Evropy se pak údajně dostal v roce 1915, kdy ho z Jižní Ameriky vyhnala válka. Ví se, že v lednu 1915 byl Batlička vyloven jako trosečník norského dvojstěžníku Olaf a skoro dva roky strávil v britském zajateckém táboře. Koncem roku 1917 utekl a žil nějaký čas v Londýně. Natrvalo se do Československa vrátil v lednu 1920 a téhož roku se oženil. Založil boxerskou školu, jezdil na ploché dráze, dělal průvodce cizinců nebo řidiče tramvají. Koncem 30. let začal psát povídky, které si co do popularity v Mladém hlasateli nezadaly s příběhy Rychlých šípů.

Po obsazení Čech a Moravy a vzniku protektorátu se zapojil jako radiotelegrafista do odbojové skupiny Obrana národa. V říjnu 1941 ho ale zatklo gestapo, z Pankráce putoval nejprve do Terezína a pak do Mauthausenu, kam byl poslán s označením "návrat nežádoucí". Kolem jeho smrti panují nejasnosti. Podle oficiálních záznamů Batlička zemřel 13. února 1942.