Autoškoly v březnu zařadí novou sadu otázek, zaměří se na novinky

Žáci autoškol se od 11. března setkají s novou sadou otázek. Představili je zástupci ministerstva dopravy, Asociace autoškol a policie. Týkají se zejména novinek spojených s novelou zákona o provozu na silničních komunikacích, která začala platit na začátku roku. Přibyde 45 otázek, z toho 35 klasických statických s textem nebo obrázkem a deset dynamických s animacemi a videy. "Dynamické otázky jsou zaměřeny zejména na dopravní situace, které často vedou ke krizovým situacím nebo dopravním nehodám," uvedl Milan Janda z ministerstva dopravy. Nové otázky se podle něj oproti předchozím dynamickým otázkám zaměří na to, co mohou noví řidiči dělat v rizikových situacích, které nezpůsobili, aby byl dopad co nejmenší. Statické otázky se týkají zejména novinek platných od 1. ledna letošního roku. Velká část otázek je zaměřena na program L17, ve kterém mohou lidé řídit už od 17 let v doprovodu registrovaného mentora.