Babiš: Česko chce získat až milion vakcín Pfizeru z Izraele

Česko chce současný nedostatek vakcín proti covidu-19 částečně vyřešit získáním až milionu dávek preparátu firem Pfizer/BioNTech od Izraele a dodávkou z Maďarska. Prohlásil to český premiér Andrej Babiš, který ve čtvrtek o dalším postupu očkování jednal se šéfy dalších zemí Evropské unie na bruselském summitu EU. Lídři se shodli na tom, že podmínkou bezpečného uvolňování restrikcí a otevírání hranic v letní turistické sezóně je i s ohledem na šíření nakažlivější mutace delta rychlé pokračování vakcinace. Podle Babiše budou moci od příštího čtvrtka dostat v Česku vakcínu také děti starší 12 let a v průběhu července se otevře očkování bez registrace. Země však stále nemá dostatek vakcín a proto jedná o zmíněné dodávce z Izraele, jemuž by později stejné množství vrátila, řekl Babiš. Ve hře je i dohoda na dodávce nespecifikovaného množství preparátů z Maďarska, které je stejně jako Izrael při očkování výrazně dál než Česko.