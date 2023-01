Babiš označil Pavla v debatě ČRo za velkého favorita prezidentské volby

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) označil v úvodu dnešní debaty v Českém rozhlase svého soupeře, bývalého vrcholného představitele české armády Petra Pavla, za velkého favorita druhého kola prezidentských voleb. Vyzval v té souvislosti k tomu, aby po volbách v případě vítězství jakéhokoliv kandidáta nepokračovala nenávist z poslední fáze kampaně. Duelem v Českém rozhlase se minutu před otevřením volebních místností uzavřel maraton předvolebních debat. Kandidáti se v ní vyjadřovali k otázce Číny a Tchaj-wanu či válce a míru včetně konfliktu na Ukrajině. Reagovali také například na dotazy, na co by se ve funkci prezidenta těšili, případně s jakým členem vlády by chtěli nejprve jednat. Pavel by se chtěl sejít s ministrem zahraničních věcí a hovořit s ním o obsazení funkcí ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře a šéfa protokolu. Pavel v té souvislosti odmítl možné angažmá bývalého diplomata Petra Koláře, kterého Babiš označuje za lobbistu a Pavla za druhý Kolářův pokus dostat na Hrad svého kandidáta. "Jediný kolář, který bude mít na hradě nějaké slovo, bude protokolář," prohlásil Pavel. Babiš uvedl, že nejdříve by chtěl v případě vítězství jednat s premiérem.