Babiš si myslí, že SPD by tolerovalo vládu ANO, moc ale nekomunikují

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš se domnívá, že hnutí SPD by v případě vítězství ANO ve volbách mohlo tolerovat jeho vládu. Subjekty spolu ale podle Babiše v poslední době příliš nekomunikují. Řekl to v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News. Bývalý premiér také uvedl, že ANO by chtělo, aby hranici pěti procent pro vstup do Sněmovny překonali Motoristé nebo SOCDEM.

Babiš tento týden v rozhovoru s ČTK vyloučil vytvoření vlády se stranami zastoupenými v nynějším kabinetu včetně Pirátů, kteří jej loni opustili. Jedná se tedy dále o ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN. Co se týče SPD, řekl, že spolu hnutí moc nekomunikují. "Ale určitě si myslím, že by nás mohli tolerovat, naši vládu," uvedl Babiš. Za velice rozumného poslance označil Radima Fialu, šéfa klubu SPD a místopředsedu hnutí. Babiš už dříve oznámil, že bude lídrem kandidátní listiny v Moravskoslezském kraji. V Praze kandidátku povede Karel Havlíček, stínový premiér a bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy. V Jihomoravském kraji bude v čele kandidátky místopředsedkyně a šéfka poslanců ANO Alena Schillerová, uvedl na CNN Babiš.