Babiš: Vládní rada podpořila návrh, aby se povinně očkovali lidé nad 60 let

Vládní rada pro zdravotní rizika dnes podpořila návrh, aby se povinně očkovali proti covidu-19 lidé ve věku nad 60 let. Před odletem na jednání s premiéry zemí Visegrádské skupiny do Budapešti to novinářům řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Jde o koronavirem nejvíce ohroženou věkovou kategorii, uvedl.

Vláda v pondělí otevřela debatu o povinném očkování některých profesí, vznikne meziresortní komise, která ho posoudí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že debatu by chtěl mít uzavřenou do konce tohoto týdne a příští týden vládě předloží stanovisko ministerstva. Podle Vojtěcha se uvažuje o zdravotnících a sociálních pracovnících, Babiš hovořil i o dalších státních zaměstnancích, jako jsou vojáci, policisté nebo hasiči. Vybrané profese a lidé nad 60 let by podle odborníků měli být úplně naočkovaní 1. února, řekl Babiš.

Proti nařízení očkování jako povinného se dříve stavěli zástupci současné i budoucí vládní koalice.