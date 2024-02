Bankovní asociace: Realitní trh v Česku ožil, prodeje bytů loni stouply o desítky procent

Realitní trh v Česku zažívá od loňského jara z pohledu počtu transakcí růst u všech typů nemovitostí. Prodeje u novostaveb v posledním čtvrtletí roku 2023 meziročně vzrostly téměř dvojnásobně, u starších bytů to bylo o 49 procent a rodinných domů o 45 procent. Ve druhé polovině roku 2022 ale trh skokově propadl. Vyplývá to z dat, která představily Česká bankovní asociace a společnost Dataligence. "Trh byl zejména ve druhé polovině roku 2023 již mnohem aktivnější než v předešlých čtyřech čtvrtletích. Postupně se tak blížíme k normálnímu chování mezi nabídkou a poptávkou, které zde bylo před válkou a před přehnaným boomem roku 2021," uvedl ředitel Dataligence Milan Roček. Nyní je totiž meziroční porovnání se čtvrtletími, ve kterých se prodalo nejméně bytů za 20 let, upozornil. Lépe tak podle něj situaci vystihuje hodnocení, že v závěru roku 2023 byla obdobná aktivita jako na konci roku 2020.