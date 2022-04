Bartoš: Ministerstva chystají zákon o bydlení, základ chtějí mít do konce roku

Ministerstvo pro místní rozvoj s ministerstvem práce začaly připravovat nový zákon o podpoře bydlení. Základ by měl být hotový do konce roku. Norma se zaměří na zvýšení dostupnosti bydlení, rozšíření nájemního bydlení i na pomoc v bytové nouzi. ČTK to řekl vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Podle legislativního plánu by vláda měla výslednou normu dostat v posledním čtvrtletí příštího roku. "Chceme dát obcím nástroj, aby řešily dostupnost bydlení dávno před tím, než se na věc díváme jako na problém na pomezí bydlení a sociální práce. Sociální bydlení je pouze jedna část. Naše ambice je mít do konce roku základ (návrhu) hotový," řekl Bartoš.

V Česku je podle statistik zhruba 4,5 milionu domácností. Podle loňské analýzy iniciativy Za bydlení problémy s bydlením mělo až 600.000 domácností. Z nich až 350.000 vydávalo za byt přes dvě pětiny svého příjmu, až 190.000 hrozila ztráta bydlení a až 60.000 žilo v nevyhovujícím prostředí.