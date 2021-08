Každodenní život

Ilustrační foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

Situace se může lišit v Praze, neboť ceny bytů či domů jsou zde zpravidla velmi vysoké. Pokud si chtějí Češi pořídit hypotéku, nesmí měsíční splátka přesahovat 50 % jejich příjmů. Cizinci, pokud jsou občané EU, musí mít pro získání hypotéky alespoň přechodný pobyt, cizinci z ostatních zemí pak trvalý pobyt.

Náklady na život nejsou v České republice příliš vysoké, záleží však samozřejmě na výši příjmu dotyčné osoby. Životní náklady jsou však vyšší v Praze, a to pokud jde zejména o nájemné. Každý občan ČR musí mít povinně zdravotní pojištění. Lékařská péče je velmi dobře dostupná. Na rozdíl od například Velké Británie či Itálie je studium v češtině na veřejných vysokých školách zdarma.

Foto: thedanw, Pixabay, CC0

Stále převažuje, že na rodičovskou dovolenou chodí spíše ženy. Rodičovská dovolená může trvat až tři roky. Děti mohou jít do školky od dvou let, pro děti v předškolním roku je školka povinná. Existují zde i jesle, do kterých je možno denně umístit děti mladší dvou let.

Češi zpravidla dodržují třídění odpadu, v předchozím roce třídilo odpad více než 70 % Čechů. Kromě klasického rozdělení na plast, papír a sklo zde můžeme najít i kontejnery na kovový odpad, kartony či olej.

Foto: pasja1000, Pixabay, CC0

Česko je označováno za národ pejskařů. Podle statistiky organizace Fediaf bylo v předchozím roce v Česku na dva miliony psů. Češi však nejsou v počtu chování psů na prvním místě, největšími pejskaři v Evropě jsou Rumuni následování například Portugalci či Maďary. Češi jsou na šestém místě.