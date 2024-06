Bek naznačil svou rezignaci, pokud by nový státní rozpočet nezvýšil výdaje na školství

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) naznačil, že je ochoten na svou funkci rezignovat, v případě že by státní rozpočet nenaplňoval programové prohlášení vlády, v němž se koalice zavázala získat pro resort školství více peněz. Ministr to uvedl při svém projevu ve Sněmovně. Opětovně přislíbil navýšení tarifních platů učitelů, o čemž by vláda podle něj měla jednat v řádech měsíců.

Ministr označil za realistický odhad nedávné studie think-tanku IDEA, podle něhož je třeba zvýšit výdaje na školství minimálně o 37 miliard korun. Cílem vlády je podle jejího programu dosáhnout průměru OECD v podílu HDP vynaloženého na školství, který činí 5,1 procenta. Česko se momentálně pohybuje kolem 4,5 pct.