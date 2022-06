Benzin a nafta oproti minulému týdnu v Česku opět o desítky haléřů podražily

Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu opět zdražily, a to o desítky haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. Průměrná cena benzinu stoupla bezmála o 80 haléřů, litr tak vyjde na více než 46 a půl koruny. Za litr nafty teď řidiči u čerpacích stanic zaplatí průměrně 45 korun a 77 haléřů. To je o 34 haléřů víc než před týdnem. I přes zdražení jsou teď ceny paliv nižší než na konci května. Od 1. června vláda snížila spotřební daň u paliv o korunu a 50 haléřů. Nejlevněji natankují lidé v Královéhradeckém kraji. Nejdražší benzin prodávají pumpy na Vysočině, nejdražší nafta je v Praze.

Ceny pohonných hmot letos prudce vzrostly na přelomu února a března, kdy Rusko zahájilo vojenský útok na Ukrajinu. Ještě den před začátkem invaze stál litr benzinu asi 37 korun a 40 haléřů a litr nafty zhruba 36 korun a 40 haléřů.